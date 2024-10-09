غارة عل اطراف بلدة البازورية

رئيس الوزراء الإسباني يصف الضربات الإسرائيلية على لبنان بانها "غزو"

رئيس الوزراء الإسباني يصف الضربات الإسرائيلية على لبنان بانها "غزو"

الخارجية الروسية: حزب الله لا يزال منظمًا ولم يفقد تسلسل قيادته على الرغم من الضربات الإسرائيلية