وكالة الأنباء السعودية: الملك سلمان تماثل للشفاء من التهاب رئوي

القناة ١٢ الإسرائيلية: إصابة 6 أشخاص أحدهم بجروح خطيرة في الدفعة الصاروخية الأخيرة التي استهدفت حيفا

القناة ١٢ الإسرائيلية: إصابة 6 أشخاص أحدهم بجروح خطيرة في الدفعة الصاروخية الأخيرة التي استهدفت حيفا

بلدية كريات شمونة: طلبنا من ألفي شخص لا يزالون في البلدة مغادرتها فورًا