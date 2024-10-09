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الوكالة الوطنية: غارة اسرائيلية استهدفت مركزا تطوعيا للدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في وادي جيلو واستشهاد مسعفين واصابة اخرين
آخر الأخبار
2024-10-09 | 08:39
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الوكالة الوطنية: غارة اسرائيلية استهدفت مركزا تطوعيا للدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في وادي جيلو واستشهاد مسعفين واصابة اخرين
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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