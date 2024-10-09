لقاء كتلة "اللقاء الديمقراطي" وتكتل "الإعتدال الوطني" في الصيفي: يجب جمع الشمل اللبناني على طاولة لبنانية وان يكون الجميع عليها والتضمان الانساني يجب ان يتحول الى تضامن سياسي

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