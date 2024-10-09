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رئاسة الوزراء الإسرائيلية: ترامب اتصل بنتنياهو بمبادرته الخاصة وهنأه على العمليات القوية ضد حزب الله

آخر الأخبار
2024-10-09 | 10:12
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رئاسة الوزراء الإسرائيلية: ترامب اتصل بنتنياهو بمبادرته الخاصة وهنأه على العمليات القوية ضد حزب الله
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رئاسة الوزراء الإسرائيلية: ترامب اتصل بنتنياهو بمبادرته الخاصة وهنأه على العمليات القوية ضد حزب الله

 
 
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