غوتيريش: أرحب بقرار مجلس الوزراء بزيادة عدد القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز سيطرتها على الأراضي اللبنانية كلها

أكسيوس: نتنياهو اجتمع الثلاثاء مع رؤساء أجهزة عسكرية للتوصل لقرار بشأن نطاق الهجمات الإسرائيلية على إيران

أكسيوس: نتنياهو اجتمع الثلاثاء مع رؤساء أجهزة عسكرية للتوصل لقرار بشأن نطاق الهجمات الإسرائيلية على إيران

المقاومة الإسلامية: لدى محاولة تقدّم قوة للعدو الإسرائيلي باتجاه منطقة اللبونة استهدفها مجاهدونا بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة ما أدى إلى تراجعها