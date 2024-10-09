الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية قطعت طريق عين عطا - شبعا عند مفرق المطلالة بغارة أحدثت حفرة كبيرة

واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: ليس صحيحا أن إدارة بايدن تتجاهل نتنياهو والحديث بينهما كان مخططا هذا الأسبوع

واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: ليس صحيحا أن إدارة بايدن تتجاهل نتنياهو والحديث بينهما كان مخططا هذا الأسبوع

واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: إدارة بايدن كانت على تواصل منتظم مع الإسرائيليين على مستويات عدة