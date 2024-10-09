نديم الجميل لـ حوار المرحلة: ما يحصل اليوم لم نطلبه ولا دخل لنا فيه لكن حزب الله يحصد وللأسف الشيء الذي زرعه خلال السنوات الـ20 الماضية

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