الجميل لحوار المرحلة : لم أتمنى يومًا ما حصل مع “حزب الله” وكنت أتمنى أن نصل إلى طاولة نقاش من دون سلاح تتضمن الشراكة الوطنية لكن مكابرة الحزب لم تفتح مجال التواصل

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