نديم الجميل لـ حوار المرحلة: حرصي وواجبي اليوم حماية لبنان ومن الواضح أن هناك إرباك واضح في كلام الشيخ نعيم قاسم وسنرى هذا الإرباك أكثر فأكثر عند الحزب

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك