الجميل لحوار المرحلة : “حزب الله” أخذ لبنان إلى الحرب في حين كنّا نطالبه بفصل مسار لبنان عن مسار غزة ومضى من دون أن يطلب رأي اللبنانيين جميعهم

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