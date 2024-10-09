القناة ١٢ الإسرائيلية: مصدر إسرائيليّ شدد على أنّ في مكالمة بايدن ونتنياهو قال الأوّل إنّ على إسرائيل أن تبدأ بالتخطيط للمرحلة التي تلي القتال في الشمال.

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك