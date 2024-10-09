الجميل لحوار المرحلة : إذا لم نقرر بعد بناء جمهورية ونجلب رئيسًا يزيد الضعف في لبنان فلا داعي لانتخاب رئيس اليوم

المفوض العام للأونروا: أوامر الإخلاء الإسرائيلية تجبر الناس على الفرار مرارا وتكرارا خصوصا من مخيم جباليا والكثيرون يرفضون الإخلاء لأنهم يعرفون جيدا أنه لا يوجد مكان آمن في غزة

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