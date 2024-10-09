عطية لحوار المرحلة : لبنان يعاني من حربين حرب الجنوب وحرب اقتصادية مالية والحكمة ليست من يصرخ أوّلًا بل أن نتعلّم ممّا مررنا فيه

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك