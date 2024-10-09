الجزيرة: الجيش الاسرائيليّ يقصف بالمدفعية شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

ميقاتي: المساعي لا تزال مستمرة لوقف العدوان لكن التعنّت الاسرائيلي لا يزال يعيق نجاحها

ميقاتي: المساعي لا تزال مستمرة لوقف العدوان لكن التعنّت الاسرائيلي لا يزال يعيق نجاحها

هدى قطان في ذكرى مرور عام على "7 أوكتوبر": لا تتوقفوا عن النشر! (فيديو)