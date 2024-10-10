الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخصين بجروح خطيرة في حادث الطعن جنوب حيفا ونقلهما للمستشفى

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سليمان هارون للـ LBCI: قد ندرس كيفية الاستفادة من الممرضات والممرضين والأطباء الذين تركوا مراكز عملهم لكن الامر ليس بالسهولة كون لديهم بالأصل مشاكل شخصية على صعيد النزوح وبالتالي الافادة محدودة