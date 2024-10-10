وزير الداخلية: نحن بحاجة إلى مراكز إيواء إضافية للنازحين في بيروت

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مولوي بشأن حادثة الكورنيش البحري في بيروت: هناك نزوح من مختلف الجنسيات اضافة الى خيم واراكيل والبعض فتح مصالح وكان هناك بداية لبناء غرف باطونية على الكورنيش وهذا أمر مرفوض ولن نقبل بالتعدي على الاملاك الخاصة او العامة