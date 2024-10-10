قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان تقول إنه جرى نقل اثنين من عناصرها للمستشفى إثر سقوطهما بعد أن ضربت دبابة إسرائيلية برج مراقبة في مقر القوة

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