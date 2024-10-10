المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا قوة لجنود العدو الإسرائيلي أثناء محاولتها مجددا سحب الإصابات من الآلية المستهدفة في منطقة رأس الناقورة بصلية صاروخية

الوكالة الوطنية للاعلام: انهيار مبنيين متلاصقين بداخلهما المكتبة العلمية في حارة حريك اثر حريق كبير جراء الغارة الإسرائيلية على المنطقة ليل أمس

الوكالة الوطنية للاعلام: انهيار مبنيين متلاصقين بداخلهما المكتبة العلمية في حارة حريك اثر حريق كبير جراء الغارة الإسرائيلية على المنطقة ليل أمس

قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان تقول إنه جرى نقل اثنين من عناصرها للمستشفى إثر سقوطهما بعد أن ضربت دبابة إسرائيلية برج مراقبة في مقر القوة