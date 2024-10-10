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يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي: مجلس الوزراء سيتخذ الليلة قرارا بشأن الرد على الهجوم الإيراني

آخر الأخبار
2024-10-10 | 08:27
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يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي: مجلس الوزراء سيتخذ الليلة قرارا بشأن الرد على الهجوم الإيراني
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يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي: مجلس الوزراء سيتخذ الليلة قرارا بشأن الرد على الهجوم الإيراني

 
 
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