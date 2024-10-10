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o
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وزير الدفاع الإيطالي: إطلاق إسرائيل النار على قواعد اليونيفيل أمر غير مقبول على الإطلاق ويخالف القانون الدولي بشكل واضح
آخر الأخبار
2024-10-10 | 10:00
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وزير الدفاع الإيطالي: إطلاق إسرائيل النار على قواعد اليونيفيل أمر غير مقبول على الإطلاق ويخالف القانون الدولي بشكل واضح
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