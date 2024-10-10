المتحدث باسم قوات اليونيفيل لـ"الجزيرة": نحن ملتزمون بالقيام بكل ما في وسعنا رغم كل الصعوبات التي تواجهنا وقررنا أن نبقى في مواقعنا إلى أن يقرر مجلس الأمن غير ذلك

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