رئيس الوزراء الايرلندي: أشعر بقلق عميق بشأن إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مواقع اليونيفيل بالناقورة ولا يمكن التسامح مع إطلاق النار على قوات حفظ السلام أو قبوله

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