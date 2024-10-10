رويترز: الجيش الإسرائيلي يقول إنه أصدر تعليمات لقوات الأمم المتحدة في المنطقة بالبقاء في أماكن محمية وعلى إثر ذلك فتحت القوات النار في المنطقة

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