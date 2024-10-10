ميشال معوض لـ"جدل": اخشى ان تطول الحرب وان نعود الى احتلال اسرائيلي طويل الامد وعدم وجود دولة قوية قادرة على اعادة النازحين الى منازلهم مما يؤدي الى صدام داخلي

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