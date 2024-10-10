ميشال معوض لـ"جدل": الإجتماع في معراب جزء من الحراك الذي تقوم به كل الكتل والأكيد أن "تجدد" و"حركة الإستقلال" سيمثلان في هذا اللقاء

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