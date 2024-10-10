المقاومة الإسلامية: قصفنا ثكنة يفتاح بصلية صاروخية

وزير الخارجية الإيراني للجزيرة: لقاءاتي في بيروت كانت جدية وجيدة ولم تتخللها أي توترات

وزير الخارجية الإيراني للجزيرة: لقاءاتي في بيروت كانت جدية وجيدة ولم تتخللها أي توترات

غارة اسرائيلية استهدفت فجر اليوم منزلا في بلدة المطرية شمال صور ما أدى إلى إصابة 6 اشخاص و إصابة احدهم خطرة