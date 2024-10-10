شربل مسعد لـ"جدل": الـ1701 ليس علاجًا جذريًا لانه لم يتطرق الى المشاكل الكامنة في ترسيم الحدود البرية ولم يتناول مستقبل سلاح حزب الله والاستراتيجية الدفاعية

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