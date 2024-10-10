نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة: يجب أن يركز المجتمع الدولي على المساعدة في تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية حتى تتمكن من ممارسة السيطرة الفعالة على أراضي لبنان

المدير العام للدفاع المدني للـ LBCI: العناصر انهكوا والاليات بحاجة الى صيانة ولا تجهيزات بما خصّ السترات الواقية للشظايا وغيرها للتدخل في الحروب لذلك اطلقنا نداء لتأمين الاحتياجات المناسبة في هذا الظرف إلا أن كل مراكزنا في جهوزية تامة 24/24

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