الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في كفار غلعادي والمطلة في إصبع الجليل

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سليمان هارون للـ LBCI: المساعدات الطبية التي تصلنا لا تكفي لأن القسم الأكبر قد لا نكون بحاجة له بالكميات المُرسلة اما ما نحتاج اليه فلا يصلنا بكميات كبيرة كالـ "روسورات"