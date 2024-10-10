مندوب لبنان في الامم المتحدة: لا زلنا بعيدين عن تأمين كافة الاحتياجات لاغاثة النازحين ونوجه صرخة للمجتمع الدولي لمساعدتنا في هذا الصدد

عامر زيان في رسالة غضب واستنكار: "في وقتِ حربٍ ونزوحٍ... يتهافتونَ على الترند"

عامر زيان في رسالة غضب واستنكار: "في وقتِ حربٍ ونزوحٍ... يتهافتونَ على الترند"

الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة السفير القطري لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد آلرحمن آل ثاني