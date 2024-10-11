بدء جلسة مجلس الوزراء

المقاومة الاسلامية: استهداف تجهيزات فنية موضوعة على رافعة في موقع العباد بصاروخ موجه وتحقيق إصابة مباشرة

المقاومة الاسلامية: استهداف تجهيزات فنية موضوعة على رافعة في موقع العباد بصاروخ موجه وتحقيق إصابة مباشرة

اعمال رفع الانقاض مستمر في بلدة الكرك وارتفاع حصيلة الشهداء إلى ١١ والجرحى إلى عشرين وإنقاذ شاب وهو على قيد الحياة (فيديو)