طائرات حربية اسرائيلية شنّت للمرة الثالثة اليوم غارةً على بلدة علما الشعب

مصدر بالأمم المتحدة: قوات إسرائيلية أطلقت النار على موقع مراقبة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان اليوم الجمعة مما أسفر عن إصابة فردين

مصدر بالأمم المتحدة: قوات إسرائيلية أطلقت النار على موقع مراقبة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان اليوم الجمعة مما أسفر عن إصابة فردين

يسرائيل هيوم: غالانت غادر جلسة المجلس الوزاري بعد تهجم وزيرة المواصلات عليه اثر إعلان 130 جنديًا رفضهم الخدمة من دون إطلاق سراح المختطفين