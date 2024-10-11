غارة على اطراف بلدة زبقين

الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية

الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية

غوتيريش: يجب أن نفعل كل شيء ممكن لتجنب حرب شاملة في لبنان ولا يمكننا السماح بتصاعد الصراع في الشرق الأوسط وتهديد الأمن العالمي