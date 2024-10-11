مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" محمد عفيف: العدوان الاسرائيلي على بيروت أمس ما هو الا استكمال لجرائمه المدانة في سائر أنحاء الوطن

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