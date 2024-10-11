عفيف: أولويتنا المطلقة هي إلحاق الهزيمة بالعدو وإجباره بالقوة على وقف العدوان ومع هذا فإننا منفتحون على أي جهد لوقف العدوان

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