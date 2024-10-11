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المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعات لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة
آخر الأخبار
2024-10-11 | 10:44
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المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعات لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة
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