وزير الإتصالات للـLBCI: لا يمكننا الذهاب إلى المناطق المنكوبة إلا بمؤازرة من الجيش ونبذل كل ما يمكن لضمان إستمرار هذا القطاع وهو مستمر

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