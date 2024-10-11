مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على البيسارية في قضاء صيدا أدت إلى إستشهاد ثلاثة أشخاص من بينهم طفلة تبلغ من العمر سنتين وشابة عمرها 16 سنة وإصابة ثلاثة آخرين بجروح

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