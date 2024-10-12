الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا بالطائرات المسيرة هدفا حيويا في الجولان المحتل للمرة الثانية

آخر الأخبار
2024-10-12 | 00:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا بالطائرات المسيرة هدفا حيويا في الجولان المحتل للمرة الثانية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا بالطائرات المسيرة هدفا حيويا في الجولان المحتل للمرة الثانية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الإسلامية

العراق:

هاجمنا

بالطائرات

المسيرة

حيويا

الجولان

المحتل

للمرة

الثانية

LBCI التالي
حزب الله: قصفنا مصنع المواد المتفجرة جنوب مدينة حيفا برشقة من الصواريخ النوعية
حزب الله يحذر سكان مناطق في شمال إسرائيل من أن منازل وقواعد عسكرية ستكون تحت مرمى صواريخه
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
06:31

المتحدث باسم اليونيفيل لسكاي نيوز عربية: القوات الإسرائيلية طلبت منا الابتعاد عن الخط الأزرق ومن الضروري أن ينتشر الجيش اللبناني في الجنوب

LBCI
فنّ
06:28

إليسا تطل على المسرح من جديد: "قررت إرجع كفي شغلي وفرجي صورة بلدي الحلوة" (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
06:09

القسام: فجرنا عبوة في قوة اسرائيلية من 15جنديا خلال محاولة اقتحام منزل غرب معسكر جباليا وأوقعناهم بين قتيل وجريح

LBCI
آخر الأخبار
06:08

أردوغان ردا على سؤال عن الضربة الإسرائيلية على دمشق: من الضروري أن تتخذ روسيا وإيران وسوريا إجراءات أكثر فاعلية واسرائيل تشكل تهديدا ملموسا لسلام المنطقة والعالم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
06:31

المتحدث باسم اليونيفيل لسكاي نيوز عربية: القوات الإسرائيلية طلبت منا الابتعاد عن الخط الأزرق ومن الضروري أن ينتشر الجيش اللبناني في الجنوب

LBCI
فنّ
06:28

إليسا تطل على المسرح من جديد: "قررت إرجع كفي شغلي وفرجي صورة بلدي الحلوة" (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
06:09

القسام: فجرنا عبوة في قوة اسرائيلية من 15جنديا خلال محاولة اقتحام منزل غرب معسكر جباليا وأوقعناهم بين قتيل وجريح

LBCI
آخر الأخبار
06:08

أردوغان ردا على سؤال عن الضربة الإسرائيلية على دمشق: من الضروري أن تتخذ روسيا وإيران وسوريا إجراءات أكثر فاعلية واسرائيل تشكل تهديدا ملموسا لسلام المنطقة والعالم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
05:13

أدرعي يوجّه تنبيها لسكان هذه البلدات في جنوب لبنان: عليكم مغادرة منازلكم والانتقال فورًا إلى شمال نهر الأولي

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-11

غارة اسرائيلية تستهدف محيط النبطية الفوقا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-24

مكب سرار....حرمان وإهمال وروائح صفقات

LBCI
خبر عاجل
13:34

ترقبوا مقابلة خاصة مع المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين بعد قليل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:44

رئيس مجلس الشورى الايراني يزور منطقة البسطة المستهدفة: سنقدم كل ما نستطيع من العون للبنانيين (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
05:09

شارل جبور للـLBCI: لوقف هذه الحرب واسبابها والتي تكمن في وجود فريق مسلّح يورط لبنان بآلاف القتلى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:12

آخر تطورات الاشتباكات العسكرية بين حزب الله واسرائيل.. وبيان للمقاومة من نوع آخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:17

هدوءٌ حذر يخيّم على الضاحية الجنوبية لبيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:14

الغارات الاسرائيلية لم تتوقف في البقاع..والحصيلة 5 شهداء وعدد من الجرحى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:13

اليكم آخر المستجدات من النبطية..

LBCI
أخبار دولية
17:20

بلينكن لميقاتي: لبنان لا يمكن أن يسمح لإيران أو حزب الله بالوقوف في طريق أمنه واستقراره

LBCI
أخبار دولية
16:53

الجيش الإسرائيلي أعلن أن طائرتين تسللتا من الحدود اللبنانية... إليكم المزيد من التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
16:42

مقابلة خاصة مع المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
05:13

أدرعي يوجّه تنبيها لسكان هذه البلدات في جنوب لبنان: عليكم مغادرة منازلكم والانتقال فورًا إلى شمال نهر الأولي

LBCI
أمن وقضاء
03:05

أدرعي: نحذّر المركبات التي تنقل عناصر من حزب الله بغض النظر عن نوعها

LBCI
خبر عاجل
15:42

آموس هوكستين للـLBCI: الهجوم في وسط بيروت أمس كان مدمرًا ومن المحزن جدًا أن نراه وهو غير مقبول على الإطلاق وقد عبر الرئيس بايدن عن ذلك ونحن أكدنا أن حملة القصف المستمرة في بيروت يجب أن تتوقف

LBCI
منوعات
12:45

"أخيرًا واجهتُ خوفي"... هدى شديد تتحدى مرض السرطان: إنها الحرية الحقيقية

LBCI
خبر عاجل
10:27

مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله: متمسكون بالوحدة الوطنية والتضامن الداخلي وأقول لاهلنا النازحين اننا عازمون على بذل اقصى ما نستطيع من أجلكم

LBCI
صحف اليوم
00:29

جنبلاط يقطع طريق "الزعامة" على جعجع (الأخبار)

LBCI
آخر الأخبار
06:59

استهداف الكرك بغارة جديدة في النطاق الذي استهدفته غارات الامس

LBCI
أخبار لبنان
04:52

طيران الشرق الأوسط: تعديل مواعيد بعض الرحلات من والى بيروت من 14 الى 20 تشرين الأول

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More