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o
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o
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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في مرغليوت شمالي إسرائيل
آخر الأخبار
2024-10-12 | 03:26
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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في مرغليوت شمالي إسرائيل
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