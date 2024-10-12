الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في صفد وبلدات عدة بالجليل الأوسط

قيادة الجيش –مديرية التوجيه تنعى العريف الشهيد جعفر شيت الذي استُشهد جراء الاستهداف الإسرائيلي على مركز للجيش اللبناني في بلدة كفرا - الجنوب

قيادة الجيش –مديرية التوجيه تنعى العريف الشهيد جعفر شيت الذي استُشهد جراء الاستهداف الإسرائيلي على مركز للجيش اللبناني في بلدة كفرا - الجنوب

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية منذ 7 تشرين الاول 2023 إلى 42175 وزيادة عدد المصابين إلى 98336