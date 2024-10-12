وصول رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف إلى السرايا

شارل جبور للـLBCI: يجب وقف هذه الحرب واسبابها والتي تكمن في وجود فريق مسلّح يورط لبنان بآلاف القتلى والمهجّرين ويجب ان تتسلّم الدولة والجيش المسؤولية وأن يسلّم حزب الله سلاحه

شارل جبور للـLBCI: يجب وقف هذه الحرب واسبابها والتي تكمن في وجود فريق مسلّح يورط لبنان بآلاف القتلى والمهجّرين ويجب ان تتسلّم الدولة والجيش المسؤولية وأن يسلّم حزب الله سلاحه

كتانة للـLBCI: ننقل معدات طبية ومازوت إلى مستشفى تبنين الحكومي بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الاحمر وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ الحكومية بالاضافة إلى البقاع الغربي ورشيا وزحلة وقريبا على بعلبك