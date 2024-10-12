النائب أمين شرّي للـLBCI: زيارة الجمهورية الايرانية اليوم للدعم والتضامن مع الحكومة والمقاومة والنازحين وللمساهمة في اعادة الاعمار

"الضرب شعلان على بيروت"... الشامي يوجه كلمات معبرة عن لبنان خلال حفله بألمانيا: خلونا نصلي

"الضرب شعلان على بيروت"... الشامي يوجه كلمات معبرة عن لبنان خلال حفله بألمانيا: خلونا نصلي

رئيس مجلس الشورى الايراني من منطقة البسطة: نقف الى جانب الشعب اللبناني والفلسطيني وسنقدّم كل ما نستطيع من العون