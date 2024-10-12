أردوغان ردا على سؤال عن الضربة الإسرائيلية على دمشق: من الضروري أن تتخذ روسيا وإيران وسوريا إجراءات أكثر فاعلية واسرائيل تشكل تهديدا ملموسا لسلام المنطقة والعالم

القسام: فجرنا عبوة في قوة اسرائيلية من 15جنديا خلال محاولة اقتحام منزل غرب معسكر جباليا وأوقعناهم بين قتيل وجريح

القسام: فجرنا عبوة في قوة اسرائيلية من 15جنديا خلال محاولة اقتحام منزل غرب معسكر جباليا وأوقعناهم بين قتيل وجريح

الجيش الإسرائيلي: إطلاق نحو 30 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى اعترضنا عددا منها وسقط بعضها بمناطق مفتوحة