القسام: فجرنا عبوة في قوة اسرائيلية من 15جنديا خلال محاولة اقتحام منزل غرب معسكر جباليا وأوقعناهم بين قتيل وجريح

إليسا تطل على المسرح من جديد: "قررت إرجع كفي شغلي وفرجي صورة بلدي الحلوة" (فيديو)

إليسا تطل على المسرح من جديد: "قررت إرجع كفي شغلي وفرجي صورة بلدي الحلوة" (فيديو)

أردوغان ردا على سؤال عن الضربة الإسرائيلية على دمشق: من الضروري أن تتخذ روسيا وإيران وسوريا إجراءات أكثر فاعلية واسرائيل تشكل تهديدا ملموسا لسلام المنطقة والعالم