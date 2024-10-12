غارة اسرائيلية على قانا

"خمس سنين مرقوا بسرعة"... مراسل في الـLBCI يودع المؤسسة والمشاهدين: "يمكن يطول الغياب"

"خمس سنين مرقوا بسرعة"... مراسل في الـLBCI يودع المؤسسة والمشاهدين: "يمكن يطول الغياب"

المتحدث باسم اليونيفيل لسكاي نيوز عربية: القوات الإسرائيلية طلبت منا الابتعاد عن الخط الأزرق ومن الضروري أن ينتشر الجيش اللبناني في الجنوب