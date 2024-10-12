رئيس مجلس الشورى الإيراني: أحمل رسالة دعم من المرشد ورئيس الجمهورية وشعبنا للشعب اللبناني والمقاومة

نادين الراسي تغني "ولاد البلد": "ويبقى السلام في أرض الملكوت مضطربًا!"

نادين الراسي تغني "ولاد البلد": "ويبقى السلام في أرض الملكوت مضطربًا!"

جعجع: لا ثقة للمجتمع الدولي والعربي بالمنظومة الحاكمة اليوم المتربصة بالدولة والتي لا تحرك ساكناً لمساعدة لبنان من خلال مبادرات عديدة