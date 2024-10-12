ياسين للـLBCI: سنحمل معنا إلى "مؤتمر باريس" محاورَ عديدةً منها مسار وقف إطلاق النار وتقوية الجيش اللبنانيّ وتعزيز قدراته إضافة إلى المحور الإنسانيّ أي طريقة تأمين الخدمات الأساسية في هذا الوقت من حالة الطوارئ

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