الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
غارة على منطقة المحمودية
آخر الأخبار
2024-10-12 | 11:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
غارة على منطقة المحمودية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
منطقة
المحمودية
التالي
المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا بالطائرات المسيرة هدفا حيويا في الجولان المحتل للمرة الثانية
حزب الله يحذر سكان مناطق في شمال إسرائيل من أن منازل وقواعد عسكرية ستكون تحت مرمى صواريخه
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:54
ماكرون يدعو حزب الله إلى أن "يوقف فورا" قصف إسرائيل
أخبار لبنان
14:54
ماكرون يدعو حزب الله إلى أن "يوقف فورا" قصف إسرائيل
0
آخر الأخبار
14:53
الجيش الإسرائيلي: رصدنا هدفا جويا مشبوها في طريقه من البحر الأحمر باتجاه إسرائيل وجرى اعتراضه
آخر الأخبار
14:53
الجيش الإسرائيلي: رصدنا هدفا جويا مشبوها في طريقه من البحر الأحمر باتجاه إسرائيل وجرى اعتراضه
0
آخر الأخبار
14:51
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في كرن نفتالي بصلية صاروخية
آخر الأخبار
14:51
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في كرن نفتالي بصلية صاروخية
0
آخر الأخبار
14:48
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في منطقة إصبع الجليل شمالي إسرائيل
آخر الأخبار
14:48
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في منطقة إصبع الجليل شمالي إسرائيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:53
الجيش الإسرائيلي: رصدنا هدفا جويا مشبوها في طريقه من البحر الأحمر باتجاه إسرائيل وجرى اعتراضه
آخر الأخبار
14:53
الجيش الإسرائيلي: رصدنا هدفا جويا مشبوها في طريقه من البحر الأحمر باتجاه إسرائيل وجرى اعتراضه
0
آخر الأخبار
14:51
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في كرن نفتالي بصلية صاروخية
آخر الأخبار
14:51
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في كرن نفتالي بصلية صاروخية
0
آخر الأخبار
14:48
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في منطقة إصبع الجليل شمالي إسرائيل
آخر الأخبار
14:48
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في منطقة إصبع الجليل شمالي إسرائيل
0
آخر الأخبار
14:47
المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا بطائرات مسيرة هدفين في إيلات بالأراضي المحتلة
آخر الأخبار
14:47
المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا بطائرات مسيرة هدفين في إيلات بالأراضي المحتلة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:21
وزارة الصحة: شهيد و9 جرحى في حصيلة أولية للغارة على المعيصرة
أخبار لبنان
09:21
وزارة الصحة: شهيد و9 جرحى في حصيلة أولية للغارة على المعيصرة
0
آخر الأخبار
12:21
سرايا القدس: قصفنا بعدد من الصواريخ مدينة عسقلان ومستوطنات غلاف غزة
آخر الأخبار
12:21
سرايا القدس: قصفنا بعدد من الصواريخ مدينة عسقلان ومستوطنات غلاف غزة
0
أخبار لبنان
2024-10-09
مكان الغارة الاسرائيلية التي استهدفت حي الراهبات في مدينة النبطية (فيديو)
أخبار لبنان
2024-10-09
مكان الغارة الاسرائيلية التي استهدفت حي الراهبات في مدينة النبطية (فيديو)
0
أخبار لبنان
09:37
اليونيفيل تفيد بإصابة جندي في جنوب لبنان
أخبار لبنان
09:37
اليونيفيل تفيد بإصابة جندي في جنوب لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
14:13
غارة استهدفت وسط السوق التجاري في مدينة النبطية... والدمار هائل (صور وفيديوهات)
أمن وقضاء
14:13
غارة استهدفت وسط السوق التجاري في مدينة النبطية... والدمار هائل (صور وفيديوهات)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لقاء جديد في معراب وهذا هو الهدف منه
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لقاء جديد في معراب وهذا هو الهدف منه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بدء تجهيز المساعدات الإنسانية للبنان ضمن حملة الإمارات الإغاثية
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بدء تجهيز المساعدات الإنسانية للبنان ضمن حملة الإمارات الإغاثية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
البقاع يشهد يومًا هادئًا نسبيًا
تقارير نشرة الاخبار
13:44
البقاع يشهد يومًا هادئًا نسبيًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الحركة الدبلوماسية لوقف الحرب على لبنان مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الحركة الدبلوماسية لوقف الحرب على لبنان مستمرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
القصف على الجنوب لم يتوقف... هكذا تبدو الصورة من مرجعيون
تقارير نشرة الاخبار
13:43
القصف على الجنوب لم يتوقف... هكذا تبدو الصورة من مرجعيون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
معاينة مكان القصف في برجا... شهداء وجرحى
تقارير نشرة الاخبار
13:41
معاينة مكان القصف في برجا... شهداء وجرحى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الاعتداءات الإسرائيلية تطال جرود البترون للمرة الأولى
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الاعتداءات الإسرائيلية تطال جرود البترون للمرة الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
حاجة إسرائيلية ماسة لعدد كبير من الجنود…
تقارير نشرة الاخبار
13:37
حاجة إسرائيلية ماسة لعدد كبير من الجنود…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:44
قرار لوزير التربية... وهذا ما جاء فيه
خبر عاجل
10:44
قرار لوزير التربية... وهذا ما جاء فيه
2
منوعات
06:41
"خمس سنين مرقوا بسرعة"... مراسل في الـLBCI يودع المؤسسة والمشاهدين: "يمكن يطول الغياب"
منوعات
06:41
"خمس سنين مرقوا بسرعة"... مراسل في الـLBCI يودع المؤسسة والمشاهدين: "يمكن يطول الغياب"
3
أمن وقضاء
05:13
أدرعي يوجّه تنبيها لسكان هذه البلدات في جنوب لبنان: عليكم مغادرة منازلكم والانتقال فورًا إلى شمال نهر الأولي
أمن وقضاء
05:13
أدرعي يوجّه تنبيها لسكان هذه البلدات في جنوب لبنان: عليكم مغادرة منازلكم والانتقال فورًا إلى شمال نهر الأولي
4
أمن وقضاء
03:05
أدرعي: نحذّر المركبات التي تنقل عناصر من حزب الله بغض النظر عن نوعها
أمن وقضاء
03:05
أدرعي: نحذّر المركبات التي تنقل عناصر من حزب الله بغض النظر عن نوعها
5
خبر عاجل
07:39
غارة إسرائيلية استهدفت المعيصرة وليس مبنى على طريق نهر إبراهيم قرطبا
خبر عاجل
07:39
غارة إسرائيلية استهدفت المعيصرة وليس مبنى على طريق نهر إبراهيم قرطبا
6
خبر عاجل
08:23
غارة إسرائيلية تستهدف المنطقة الواقعة قرب ديربلا
خبر عاجل
08:23
غارة إسرائيلية تستهدف المنطقة الواقعة قرب ديربلا
7
خبر عاجل
15:42
آموس هوكستين للـLBCI: الهجوم في وسط بيروت أمس كان مدمرًا ومن المحزن جدًا أن نراه وهو غير مقبول على الإطلاق وقد عبر الرئيس بايدن عن ذلك ونحن أكدنا أن حملة القصف المستمرة في بيروت يجب أن تتوقف
خبر عاجل
15:42
آموس هوكستين للـLBCI: الهجوم في وسط بيروت أمس كان مدمرًا ومن المحزن جدًا أن نراه وهو غير مقبول على الإطلاق وقد عبر الرئيس بايدن عن ذلك ونحن أكدنا أن حملة القصف المستمرة في بيروت يجب أن تتوقف
8
أخبار لبنان
04:52
طيران الشرق الأوسط: تعديل مواعيد بعض الرحلات من والى بيروت من 14 الى 20 تشرين الأول
أخبار لبنان
04:52
طيران الشرق الأوسط: تعديل مواعيد بعض الرحلات من والى بيروت من 14 الى 20 تشرين الأول
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More